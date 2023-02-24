針對前行政院發言人陳宗彥被爆接受性招待涉貪，法務部長蔡清祥日前對於面對立委質詢時表示將「直球對決」，立委批評蔡「態度傲慢」，法務部24日澄清「直球對決」不是傲慢，解釋蔡引用此言，是表達法務部勇於面對各界質疑，公正處理此案立場，法務部並強調陳宗彥案，已請相關機關在最短時間內究明原委，給國人一個交代。

法務部表示，針對陳宗彥貪瀆案件簽呈等卷證資料疑似外流，以及陳宗彥是否涉貪，法務部除在第一時間已對外表示全案「嚴正處理、即時回應、依法續查」之積極態度外，也持續督導台高檢署率同台南高分檢署調查釐清，另台南地檢署也迅速分他案展開調查，法務部除責請權責機關應全面深入查明，儘速釐清各界疑義外，並適時對外說明調查結果，以昭公信。

至於法務部長蔡清祥日前表示「直球對決」，被質疑態度傲慢一事，法務部表示，是遭到誤解，「直球對決」一詞原是報載有立委於上週表示「下星期五質詢，直球對決」，蔡部長是在本週三回答媒體記者提問時引用。

法務部說，蔡「直球對決」目的是為強調法務部勇於面對各界質疑，公正處理此案之立場，爾後法務部仍將本於嚴謹態度，對於任何不法，秉持不包庇、不逃避、絕對徹查到底之決心，要求權責機關依法嚴處，以彰法紀。

對於各界關心陳宗彥案所提出的相關意見或資料，法務部說，各承辦機關均將依權責一一釐清查明，務求在最短時間內究明原委，給國人一個交代。