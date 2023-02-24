展望今年，永裕表示，在2月工作天數較少情況，今年第一季將是營運谷底；隨著疫情解封、通膨趨緩，消費需求復甦，配合客戶積極下單，帶動營收回溫。

為維穩營運動能，永裕除再優化產品組合，深耕生技包材及環保材等產品，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。浙江新廠建造工程已順利推進中，暫定今年下半年投產。

永裕指出，去年第二季兩岸受到新冠疫情影響，上海廠遭封控約3個月，造成集團整體稼動率偏低，延緩訂單交貨；另日圓持續貶值壓低外銷日本收入，影響到毛利率下滑約2個百分點；而出口運費高漲也連動減低營業利益。業外部分受到人民幣貶值，人民幣存款產生匯損約2,900萬元，導致整體獲利不佳。

永裕認為，相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，陸續出貨中，強化綠色經濟耕耘。後續應可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶來的商機。