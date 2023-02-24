66歲資深女星謝玲玲，近日和帶著小女兒林心兒出席晚宴，保養得宜的她和女兒宛如姊妹，更驚喜的是，她還巧遇昔被譽為「台灣四大美女」之一的胡慧中，並留下合影，讓網友都驚艷不已。
謝玲玲在社群PO文，寫下：「多麼美好的相遇，歷經半個世紀的友情，依舊靚麗的站在人群中」，並曬出和胡慧中的合照，只見64歲的她依舊氣質出眾，完美體現優雅到老，而一旁的謝玲玲也同樣駐顏有術，兩人同框畫面看上去太美好。
童星出身的謝玲玲，因演出《婉君表妹》走紅，被譽為「天才童星」，長大後依舊活躍於演藝圈，之後她轉往香港發展，並認識同樣從台灣到香港發展的胡慧中，兩人因年紀相近，加上謝玲玲外向熱情、擅於交友，很快就熟識起來。
胡慧中以電影《歡顏》出道，清秀可人模樣，讓她瞬間爆紅，和胡因夢、周丹薇、林青霞並列台灣四大美女，之後演出香港動作電影《霸王花》，更因剛柔並濟的形象，並譽為「最美霸王花」，是影壇一代玉女，不過1998年結婚後，就淡出螢光幕前，專心在家相夫教子。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。