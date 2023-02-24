魏安全(一排左三)一步一腳印走到金門家扶中心，將善款4萬6千元捐做公益，幫助弱勢學童。(圖／金門家扶中心提供)

金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙(左三)代表中心頒發感謝狀給魏安全(右三)。(圖／金門家扶中心提供)

以「愛的行腳」完成徒步環島至各地家扶中心捐款的善心青年魏安全，今(24)日首度「走」向離島金門，下飛機後獨自1人一步一腳印走到位於環島北路的金門家扶中心，將自己與友人的捐款共計4萬6千元捐做公益，幫助地區的弱勢學童。

據了解，家扶自立青年魏安全的父親，於1949年隨政府播遷來台，孓然一身經濟本就不充裕；父親成家後孩子們嗷嗷待哺，更加重經濟的負擔。因為家中經濟匱乏的因素，45年前魏安全就開始接受台南家扶中心的協助，也被仁愛之家安置過。

魏安全說，還好這一路走來都有善心人士的從旁協助，讓他能走過艱困的童年歲月，如今他有能力了，當然也要回饋社會、助人向善。此次環島步行，行腳全國的家扶中心，主要是為了感恩家扶在幼年時及時伸援手，也希望透過此次的行動，藉以拋磚引玉讓社會大眾一齊來關心社會的弱勢群族。

魏安全從2022年9月12日起，以南台南家扶中心做為徒步環島之起點，逆時針方向步行全台，繞由南迴公路前往東部。在通過台東家扶中心繼續北上途中，還驚險遇到花東918的淺層強震。在克服萬難後繼續往北，繞從基隆向南繼續行走，經過一個多月時間，最後到達北台南家扶中心。

「魏」愛行走徒步環島之旅走過了台灣本島的20個家扶中心，魏安全每到一處家扶中心都捐贈各1萬元的善款，並攜帶親朋好友們的善款一起送達。今日離島行腳以金門為首發起點，剩下澎湖與馬祖2個離島的家扶中心，也將一步一腳印完成「魏」愛行走的最後一塊拼圖。

魏安全表示，感恩行腳活動能順利地進行，要感謝他歸屬的台南市真善美獅子會以及親朋好友的支持，尤其是他的妻子，不放心他一個超過55歲的人，獨自一人徒步走在環島的公路上，既辛苦又危險也不捨，但為了成就他一輩子的心願，還是放手祝福他完成此次的任務。

金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙代表全員向魏安全表達最誠摯的感謝之意，也歡迎他來到金門步行環島，近距離的認識金門之美。同為家扶自立青年的家友會會長陳向鑫，特別致贈一瓶金門高粱主題酒給魏安全，做為金門慈善義行的紀念。

金門家扶中心主任李桂平表示，魏安全一個人行走在全台各地家扶中心的道路上，路上雖孤單且考驗著一個人的意志，但他一路想到的是，把握當下珍惜緣分，讓他一步一腳去，實踐他偉大的夢想。

李桂平也指出，魏安全從國中畢業就開始工作分擔家中經濟，中間利用時間重回校園就讀夜校，到48歲才上科技大學。他用自己創立品牌公司的成就，證明了只要自己努力，弱勢兒童也可以出頭天。這種刻苦耐勞不畏環境困厄的精神，實為家扶兒童在自己的道路上，奠定各人堅定意志及努力學習的好榜樣。