王男從網上購買棚架等周邊器具，將大樓頂樓一處當成大麻農場。（崔正綱攝）

高雄40歲王姓澳洲華僑去年底在住家大樓頂種大麻，來提供自身需求用。警方獲報追查，經多日蒐證下，於日前將王男逮捕，查獲大麻植株3株、栽種器具等證物，據悉，王男辯稱因澳洲沒有全面禁大麻，在當地養成抽大麻習慣，但不知道台灣是違法的，全案依《毒品危害防制條例》移送法辦。

據悉，王男從小在澳洲生活多年，在近幾年才返台，定居在高雄市鼓山區某處住宅大樓。因澳洲有些地區合法抽大麻，王男也培養出抽大麻放鬆的習慣，故返台後，去年底開始在網上購買栽種大麻周邊器具，以及自學「土耕法」技術，同時從國外購買大麻種子，在大樓陽台搭起棚架種植。

經過王男精心照料下，3珠大麻逐漸茁壯成形，並開始長出許多枝葉。然而，高雄市刑事警察大隊於日前接獲報案，經過多日蒐證下，於2月中旬持搜索票前往王男住所，將正在休息的王男逮捕到案，查獲3株大麻植株、8包大麻種子、棚架、生長燈、抽風設備等證物。

據悉，王男辯稱因在澳洲習慣抽大麻舒壓，不曉得在台灣是違法的，警方訊後依《毒品危害防制條例》，移送高雄地檢署偵辦。

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