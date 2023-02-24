央行經研處副處長蔡惠美表示，央行啟動升息使活存金額轉入定存或定儲，而且股市震盪也使活存資金減少，在上述因素下，M1B年增率降至2.74%。

此外，蔡惠美也提到，銀行數位金融交易普及，包括企業、個人也都會透過網路轉帳，停留在活存帳戶的資金也會因此減少。例如，貨款支付直接可直接由外幣存款換成台幣支付，而且，企業資金調度靈活，在升息環境下，甚至會存10天期定期已獲得較佳報酬！