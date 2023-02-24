另外，耐斯集團指稱的LINE群組，國票金指出，董事長、副董事長及總經理均無參與所稱訊息「群組」，如有部份個別董事私下訊息通聯，均屬個人隱私自由及個人資料保護範圍，至於董事間電話互動亦屬其個人意見自由表達範圍，國票金無由規範。

國票金總經理蘇松輝也說明，對於子公司高階主管績效評核，是按其負責事業經營成果，訂有相關績效評核指標，由企劃處等相關單位依據內部規定，進年度進行考核，考核結果除提供受評單位申覆外，並提報經營發展委員會通過後，再提報董事會，程序嚴謹，同時參酌稽核報告及董事會意見，辦理高階主管調遷及任免。

國票金去年度獲利大幅衰減，其中創投子公司全年呈現重大虧損，影響財務健全，針對曝險管理及財務紀律等問題，金控內部稽核多次提出缺失意見，參酌近期董事會，部分獨立董事及法人董事均提出嚴肅檢討建議，要求金控母公司應儘速督促改善，並採取積極措施，落實問責文化。

蘇松輝表示，金控對於子公司經營負有管理責任，多次督促，尚未獲明顯改善，依據該公司「關係企業年度經營績效評核辦法」第15條，對於所派任之子公司董事之委任，得依公司法及金控法隨時改派。因此，依內部評核程序，提請董事會決議通過改派法人代表，此項人事調任係屬近期各家金控同業之業界常態。本公司為調整營運方針，業務發展需要改派董事代表人，以利調整營運結構及財務體質。

另外，針對企劃處經理晉升案因涉嫌內線交易案，獨立董事持反對意見。國票金表示，經營團隊遵守法令辦理各項業務，公司職員及資深主管均為公司重要資產，晉升考評，亦遵循內部規定，依照年資、考績及資歷辦理，符合常規，如從業人員，因公務涉及司法事件，除全力配合調查外，亦遵循國家刑事訴訟法第154條「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪」及世界人權宣言第十一條：「直到被證明有罪之前，我們都是清白的。」依法保障其應有人權及勞動權益。