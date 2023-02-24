台灣近期蛋價上漲及部分地區出現缺蛋的情況，成為媒體跟民眾關注的焦點，身為農委會主委的陳吉仲更是成為民怨發洩的主要目標。「台灣議題研究中心TPOC」今（24）日就發出最新報告，直指蔡政府2020年就成立「雞蛋國家隊」，但完全不能解決問題，行政部門更是淪為大外宣，讓網友們的不滿持續上升。

TPOC台灣議題研究中心藉由QuickseeK快析輿情資料庫分析，陳吉仲的聲量在1月時候，正面聲量為15%、負面聲量為27%，負面聲量明顯已經超過正面了；而在缺蛋危機到來之後，陳吉仲的負面聲量就持續攀升，1月底連續四周負面聲量維持在40%以上，2月初到現在也有連續三週正面聲量重摔到10%以下。TPOC分析，這是多數民眾對於陳吉仲能穩定雞蛋供應，徹底失去信心。

此外，從最近兩周網友對於陳吉仲的相關話題的留言也可以發現，不但對他非常不滿，且批判言詞也越發強烈，高達27%的網友怒批「陳吉仲沒能力卻賴著官位不走」、另外有23％的民眾認為「政府只會靠補貼來解決問題」、還有10％的人不滿「陳吉仲領高薪，卻只會說空話」。

除了對陳吉仲能力跟施政表現的不滿意，不少網友也提出，政府只想靠補貼、大撒幣政策挽救民心，未來慘劇恐不斷重演。TPOC也指出，負面留言背後，還有對綠營執政的隱憂，認為政府宣傳已經淪為「口號」、「大內宣」甚至「騙人」。該文強調，上述說法儼然成為主流聲音，民進黨政相當難挽回民眾信任。

TPOC最後還提到，蔡英文政府在2020年就推出「雞蛋國家隊」，陳吉仲當下還拍宣導影片，呼籲民眾不要囤蛋，政府會維持產能，確保雞蛋能穩定供貨。但經過3年，陳吉仲還是農委會主委，缺蛋問題卻像是個不定時炸彈，對百姓生活造成攻擊。陳吉仲面對質疑還強調要「尊重市場價格機制」，難怪會網路負面聲量暴漲。