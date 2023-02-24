此外，研華董事會並決議盈餘分派案，每股擬配發現金股利10元及股票股利1元，合計總股利配發達11元、創歷年新高。

在單季營運部分，研華2022年第四季合併營收達171.87億元，較去年同期營收年增9％。單季營業毛利為66.77億元（毛利率38.8％），合併稅後淨利為25.43億，年增率12％，第四季合併每股稅後盈餘達3.26元。研華第四季營收創同期新高，單季獲利亦為歷史第三高紀錄。

以區域別而言，北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長23％、20％及14％；中國市場則呈現個位數年減。各事業群表現方面，除工業務聯網事業群（IIoT）及綜合服務事業群（AS+）年對年微幅下滑外，其餘事業群皆呈現雙位數年增。其中應用電腦事業群（ACG）、物聯雲暨影像科技事業群（ICVG）及服務物聯網事業群（SIoT）表現強勁，年對年分別成長45％、19％及19％。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2022年面臨高通膨與景氣趨緩之挑戰，公司整體營運仍締造優異成績，全年營收及獲利再創新高。第四季接單／出貨比值（B／B Ratio）0.92，累計2022年BB Ratio則為1.03。

另觀察去年第四季三大區域BB值，歐洲及北美市場皆趨近1倍保持動能，中國則為0.67偏低水位，整體研判景氣谷底大致已過，中國防疫解封後的需求復甦力道為後續觀察重點。

研華指出，全球景氣放緩及區域市場不確定性猶在，高庫存問題仍待去化。然全球能源轉型與淨零政策蔚為趨勢，EV電動車迅速普及與高齡化社會結構等議題，將帶動再生能源基礎建設、EV電池及充電樁設備、工廠自動化、智慧醫療等剛性需求高速成長。

展望後市，研華已集結產品研發能量與在地技術團隊以迎接產業新契機，並於AIoT物聯網產業發展上，深化與共創夥伴合作，以引領公司於營收與獲利持續成長。