呂姓慣竊行竊後竟跑到土地公廟前數鈔票，行徑非常大膽。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

一名呂姓慣竊21日凌晨到南屯區五權西路犯案，先後到網美餐廳、展銷中心及汽車展示中心，共得手7萬多元，到鄰近土地公廟清點犯案所得後搭乘計程車揚長而去，行徑十分大膽。警方21日早上陸續接獲店家報案，透過監視器畫面迅速鎖定身份，在某家網咖將呂嫌逮捕，全案依竊盜罪移送台中地檢署偵辦。

呂姓21日凌晨3點多搭乘計程車到南屯區五權西路與益豐路下車，沿五權西路步行尋找犯案目標，先鎖定轄內知名森林系網美餐廳下手，發現門沒上鎖立即進入店內搜刮現金1萬9000多元後離去，嚐到甜頭後，闖入另間展銷中心，徒手扳開大門，竊得約4萬1000餘元現金；最後到汽車展示中心門口強行打開大門，得手1萬3000餘元。

呂嫌行竊完後心滿意足到鄰近土地公廟清點犯案所得，隨後搭乘計程車揚長而去。台中政府警察局第四分局黎明派出所當天早上陸續接獲受害店家報案，立即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器，發現身材微胖的呂嫌大半夜獨自步行，專挑未上鎖或是門鎖不牢固的店家為目標入內行竊。

承辦員警更一眼認出呂嫌是先前執行臨檢勤務盤查的對象，鎖定身份後，經過監視器畫面比對分析呂嫌常藏匿網咖的習性，循線在西屯區某網咖緝獲呂嫌，查扣剩餘贓款7萬餘元，全案依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。