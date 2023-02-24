228連假到來，高雄六龜新威森林公園知名的桃花心木林道，本周桃花心木正逢金黃浪漫的落葉期，紅黃色落葉漸漸降下林間步道，氛圍顯得詩情畫意，彷彿置身國外一般，是網美熱門打卡景點，民眾不妨趁假期上山度假遊玩。

六龜新威遊客中心目前正在特展，策展內容主要有關「六龜警備道」的興建淵源、路線及現場陳設收集自警備道沿線駐在所與分遣所，暫時保存避免遭受破壞的日治時期遺物，並延伸至近期林業相關的產業發展，陳設相當多文創商品。現場設置詳細文字看板說明，布置細緻且展示內容精彩，極適合知性的遊客來此了解六龜過去山林開發中，一段少為人知的歷史故事。

桃花心木正逢金黃浪漫的落葉期，紅黃色落葉漸漸降下林間步道，氛圍顯得詩情畫意，彷彿置身國外一般，是網美熱門打卡景點。(茂管處提供/林雅惠高雄傳真)

此外，泡湯族不可錯過的高雄市六龜區寶來不老溫泉區，有「美人湯」美譽，泡湯不用遠赴日本，在南台灣就可享受優質溫泉。

六龜區寶來不老溫泉區，有「美人湯」美譽，泡湯不用遠赴日本。(茂管處提供/林雅惠高雄傳真)

此時也正值櫻花季尾聲，寶山二集團櫻花公園雖接近尾聲，想看櫻花的遊客，在高雄另有處秘境可供參考，就在桃源區拉芙蘭里，櫻花園園區種植500多棵櫻花樹，自每年2月份開始，園區被八重櫻點綴得如粉色童話世界一般，恰逢賞櫻最佳時機。

每年約10月至隔年3月，紫斑蝶會集中來到大武山麓的山谷來躲避寒冬。(茂管處提供/林雅惠高雄傳真)

茂林紫蝶幽谷紫斑蝶群聚也近於尾聲，每年約10月至隔年3月，紫斑蝶會集中來到大武山麓的山谷來躲避寒冬，直到春天來臨才陸續北返，目前在茂林生態公園仍可見到紫斑蝶群聚的唯美景觀。

228連假，民眾不妨安排2天1夜之旅，遊訪茂林國家風景區，賞櫻、看展覽、泡美人湯溫泉、賞蝶一次滿足。