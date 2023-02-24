荒野保護協會與綠色和平2018年調查全台海岸廢棄物，1210公里長海岸線分121個調查點，盤點全台海廢量與熱點，列出14個髒亂海岸，桃園市觀音與蘆竹皆上榜。時隔3年複查，發現大部分測點袋數減少，但有4處不減反增，桃園觀音又入列。桃市府海岸管理工程處表示，在海岸巡護志工隊、環保艦隊與環保潛水隊等近千名志工、雇工與民間團體努力下，垃圾量與密度皆大幅降低，海岸變乾淨，生態也回來了。

荒野保護協會與綠色和平2018年調查全台海岸廢棄物，時隔3年展開複查，桃園市觀音區兩度上榜。（荒野保護協會提供／蔡明亘桃園傳真）

荒野保護協會棲地守護部專員徐筱珺指出，有鑑於疫情趨緩國內旅遊增加，淨灘活動也回到以往頻繁，去年針對首次快篩的14個髒亂海岸段，檢視3年間的廢棄物數量與類型變化，採一季一次進行調查，單位則以1袋90公升垃圾袋計算，總量調查結果顯示最髒的前五個測點依序為新北瑞芳、雲林麥寮、桃園觀音、苗栗通霄與屏東滿州。

徐筱珺表示，將去年4次調查袋數進行總量平均，再比對3年前的14個熱點數據，結果顯示大部分測點的平均袋數降低，但仍有部分地區廢棄物量不減反增，分別為雲林麥寮、桃園觀音、苗栗通霄、屏東滿州，其中觀音從平均58袋增加至61袋。

徐筱珺呼籲，目前政府推行「向海致敬」政策，各海岸線都有相關單位管理中，盼藉此調查，讓大眾重視海廢問題，並檢視維護海岸潔淨成效。

桃市府海管處說明，海岸垃圾來源多因颱風豪雨後將陸域廢棄物沿溪流沖至出海口，再因潮汐作用將近海垃圾散布至海岸，還有船舶海拋廢棄物、民眾旅遊棄置垃圾與來自他國的海漂垃圾等。歷年調查顯示北桃園的海漂垃圾較南桃園多，桃園屬東北季風盛行地區，觀音與新屋在地形上又屬於迎風面，因此較易累積海漂垃圾。

海管處表示，海灘廢棄物隨潮汐漂上岸，數量之多超乎想像，非人為能控制，市府已成立海岸巡護志工隊、環保艦隊與環保潛水隊等近1000名志工，及委外雇工和民間團體淨灘，去年總計清出約308.3公噸海廢，其中觀音以北共清出232.42公噸，占年度清理量75.4％。

海管處指出，據大潭發電廠進水口汲入垃圾量統計，已從2019年的190公噸驟降至2021年的59公噸，大幅減少7成，桃園海灘垃圾密度經委託專業機構調查，也從2019年的6公斤／100平方公尺降至2022年的3公斤／100平方公尺，大幅減少5成，海岸變乾淨，生態也回來了。

海管處提到，海廢問題受國人關注，海廢種類繁雜，無論是哪類海廢都會對環境造成衝擊，如不能有效回收利用，充其量也只是把垃圾移動位置而已，對周遭環境仍是負擔。因此將收集回來的海廢透過再利用技術製成再生產品，就能賦予新生命讓「海廢變黃金」，連結產業推動循環經濟，創造藍色商機，並協助取得海廢產品標章認證，形成有產值的商業模式，達成「海廢不廢」目標。