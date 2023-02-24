研華2022全年合併營收達新台幣687.45億元，年成長17%，營業毛利為261.13億元，毛利率38%，合併稅後淨利為107.57億元，年增30%，全年每股稅後盈餘達13.85元。研華2022年營收及獲利雙創歷史新高紀錄，整體營運再創佳績。研華周五董事會並決議盈餘分派案，每股擬配發現金股利10元及股票股利1元，合計總股利配發達11元、創歷年新高，總配發率達八成，本案將交付股東常會承認後通過。以周五收盤價357元計算，現金殖利率達2.8%。

在單季營運部分，研華2022年第四季合併營收達新台幣171.87億元，年增9%。單季營業毛利為66.77億元，毛利率38.8%，合併稅後淨利為25.43億元，年增率12%，第四季合併每股稅後盈餘達3.26元。研華去年第四季營收創同期新高，單季獲利亦為歷史第三高紀錄。

若以美元表達，研華2022年營收達2313百萬元美元，年對年成長11%。整體營運以區域別而言，北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長23%、20%及14%；大陸市場則呈現個位數年減。各事業群表現方面，除工業務聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)及綜合服務事業群(Advantech Service Plus，AS+)年對年微幅下滑外，其餘事業群皆呈現雙位數年增。其中應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)、物聯雲暨影像科技事業群(Industrial Cloud & Video Group，ICVG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現強勁，年對年分別成長45%、19%及19%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2022年面臨高通膨與景氣趨緩之挑戰，公司整體營運仍締造優異成績，全年營收及獲利再創新高。去年第四季接單/出貨比值(B/B Ratio)0.92，累計2022年BB Ratio則為1.03。觀察去年第四季三大區域之BB值，歐洲及北美市場皆趨近1倍保持動能，大陸則為0.67偏低水位，整體研判景氣谷底大致已過，大陸防疫解封後的需求復甦力道為後續觀察重點。

展望2023年，全球景氣放緩及區域市場不確定性猶在，高庫存問題也仍待時間去化。然全球能源轉型與淨零政策蔚為趨勢，EV電動車迅速普及與高齡化社會結構等議題，將帶動再生能源基礎建設、EV電池及充電樁設備、工廠自動化、智慧醫療等剛性需求高速成長。研華已集結產品研發能量與在地技術團隊以迎接產業新契機，並於AIoT物聯網產業發展上，深化與共創夥伴合作，以引領公司於營收與獲利，持續的成長。