大安分局在連假前一天提前上崗疏導交通。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

大安分局在連假前一天提前上崗疏導交通。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

因應228連續假期即將到來，北市警大安分局預估連假期間，大安森林公園、建國花(玉)市等觀光遊憩景點及高架橋將陸續湧現返鄉、購物及出遊人、車潮，為維護連假期間交通順暢及行車秩序，大安波麗士特規劃交通疏導勤務，在24日連假前1天在忠孝東路、信義路口等11處重要路口崗位，提前於下午4時到崗加強交通疏導，其餘路口則於4時30分到崗，請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮。

另於2月25日至28日假期期間，針對各觀光遊憩景點，如大安森林公園、建國花(玉)市等、大型百貨公司及其他交通繁雜商圈周邊道路，亦派遣交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致。

大安分局呼籲欲前往大安森林公園等觀光景點或各百貨娛樂場所的民眾，盡量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，警方將針對易聚集人、車潮之地點加強路況查報，針對違規停車加強取締、拖吊，並請駕駛人隨時收聽警廣路況插播報導，遵守各路口執勤員警或義交指揮。