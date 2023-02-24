中國社會出生率快速下降，老齡化問題成為社會發展與經濟的重大負擔。根據《中國統計年鑒2022》調查數據顯示，2021年中國老年人口撫養比達到20.82%，而且呈現持續上升趨勢。亦即大約每5名年輕人需要至少贍養1名老人。

據《新京報》報導，該調查數據還顯示，有15個省份老年人口撫養比超20%，其中遼寧、重慶、四川老年人口撫養比排在前3位，均超過26%，亦即不到4名年輕人就需要負擔1名老人的贍養。撫養老年人負擔較輕的地區除西藏、新疆外，還包括廣東，2021年廣東老年人口撫養比為12.64%，約8個年輕人負擔1個老人，主因是廣東聚集了大量來自各地的年輕打工族，拉低了老年人口的比例。

《統計年鑒》數據顯示，整體來看，若加上未成年人口撫養，大陸人口的總撫養比為46.44%，已連續4年上升。其中老年人口撫養比是多年來首次超過20%，達到20.82%，與2020年的19.74%相比上升1.08個百分點，呈現持續上升趨勢。換算成簡單的數據，大約每100名勞動年齡人口要負擔近21名老年人的贍養，相當於5名勞動人員撫養一名老人。

中央民族大學人口與民族發展研究中心教授楊菊華表示，在全世界範圍來看，中老年人口撫養比不是最高的，日本、歐洲都高於中國，但是中國確實已經進入了比較高的行列，並且在未來幾年還會持續上升。

楊菊華表示，1963年是中共建國後出生率最高的一年，到今年（2023年）這些人已滿60歲，正式進入老年群體，因此，「經濟和社會發展第十四個五年規劃」時期（2021~2025）將是中國人口老齡化進程最快、規模增長最大的一個時期。預計到到2025年中國將老年人將達到3億之多。

統計數據顯示，2021年老年人口撫養比超過20%的15省市自治區除了重慶、四川、遼寧之外，還包括、上海、天津、河北、江蘇、山東、河南等人口大省，還有陝西和東北的吉林、黑龍江等省。其中許多內地人口大省因到外省務工的年輕人較多，使得當地需要撫養的老年人比例偏高。