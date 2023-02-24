台東農遊慶將於2月25至28日連續4天在全台最美的休息站大武之心南迴驛登場，台東縣政府委託國立屏東科技大學別挑選優質在地農特產業者及相關廠商一同參與，包括推廣活動、特賣會及手作DIY，期盼活絡地方商家，行銷南迴地區觀光及農特產品。

饒慶鈴表示，今年228連續4天假期，縣府農業處及國立屏東科技大學規劃特色農遊慶活動，邀請在地農遊及相關商家進駐，遊客可以購買許多平常較少見的特色農產品及體驗活動，農遊慶活動精彩又熱鬧，歡迎體驗台東農遊文化，感受來自台東地方特色商品的魅力。

農業處長許家豪指出，2023台東農遊慶活動於2月25至28日每日上午9點到下午5點舉行，25日上午10點舉辦開幕活動，期望透過4天農遊慶活動，推廣在地商家，創造地方觀光旅遊商機，促進農村永續發展及活化再生，在後疫情時代，吸引更多遊客體驗農遊與慢遊慢活之美。

農業處進一步說明，大武之心南迴驛腹地廣大，為台東最大最美的休息站，內部有許多特色店家可供遊客用餐及休憩，且位處漁港旁，同時也可以欣賞美麗的南迴海岸美景。除了內部進駐許多商家外，還有特別為台東在地小農設立的專區，讓遊客不只買到農產品與伴手禮，更能與在地連結。