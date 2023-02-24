新北市板橋區大同街民眾住家門口停放1輛自小客車，民眾查看見駕駛座男子昏睡，拍打車窗叫喚不醒，擔心男子安危，遂向警方報案。員警到場發現車門沒鎖，開門確認男子生命跡象穩定，將男子叫醒後見其眼神渙散，隨後從男子身上起獲安非他命，遂將男子帶回偵辦。

本月13日上午8時許民眾在家門前發現停放1輛陌生自小客車，見駕駛座上男子昏睡，經多次拍打車窗，駕駛都無反應，民眾擔心發生意外，立即報警請警方到場協助。

海山警分局文聖派出所派員到場，發現車門沒鎖，顧及駕駛安危，逕行打開車門確認男子生命跡象正常，經警員喚醒駕駛31歲蘇姓男子，蘇男表示因疲勞臨停於路旁休息。員警見蘇男眼神渙散且精神萎靡，懷疑車內疑有違禁品，經詢問蘇男主動交出1包安非他命。

警方將蘇男帶回偵辦，蘇男坦承吸毒。偵訊後，警方依毒品危害防制條例將蘇男移送新北地檢署偵辦。

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