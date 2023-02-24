多數人的既定印象中，馬桶容易藏物納垢還可能有病菌，不過毒理學專家招名威近日上廁所時有感而發，其實廁所門把上的病菌數量一點也不輸給馬桶，尤其習慣上廁所滑手機的人，更容易帶走新冠、諾羅、大腸桿菌等6種病菌，在不知不覺中生病，因此他建議開門時最好盡量減少接觸面積，甚至還可以嘗試僅用指甲接觸也不為過。

招名威今日在臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》發文表示，他在上廁所時突然想到，「大家知道門把上的細菌數量跟馬桶蓋差不多嗎？」主因是沖馬桶時，水會被濺起至少2公尺高，所以廁所內部其實充滿各種病菌，如：大腸桿菌、金黃葡萄球菌、幽門桿菌，甚至可能有腸病毒、諾羅病毒和新冠病毒。

「難怪很多人莫名其妙生病都不自知！」昭名威表示，不少人摸完門把進到廁所，都習慣會掏出手機，也因此把病菌帶上身，「就細菌來說，每1平方公分少說住了100萬隻」，而若想去除這些病菌，除非一進廁所就對門把狂噴消毒水，否則很難全面杜絕。

昭明威表示，骯髒門把無法避免，但又想降低碰觸的風險，他建議以「最小接觸面積」開關門才是上策，甚至還可以嘗試僅用指甲接觸，如廁後盡速洗手，期間切忌再胡亂碰觸其他物品。