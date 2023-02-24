小三通審核程序簡化，身分審核作業時間由原本提前3天調整為提前2天訂位。(圖／金門縣政府提供)

小三通審核程序再簡化！自3月1日起，金門籍居民持身分證正本及護照或金馬證等有效旅行證件，即可於現場直接購票搭船赴陸；對於非金門籍之配偶(含陸配)、直系血親、陸生等身分，同步簡化身分審核作業時間，由原本提前3天調整為提前2天訂位，便利鄉親往返兩岸。

金門縣政府指出，小三通自今(2023)年1月7日專案復航後，有效滿足金門鄉親與陸配朋友們春節返鄉團圓的需求，行政院復於2月7日宣布，推動小三通常態化，截至2月24日止，金廈與金泉兩條航線已累積入出境6894人次。

縣府觀光處說明，為了提升金門鄉親搭乘小三通的便利性，持續爭取更為簡便的作業方式，自3月1日起，金門籍居民得於當日開航前，至碼頭購票櫃台出示身分證與護照或金馬證等有效旅行證件，由購票櫃台人員確認身分證所載之地址為金門縣後，即可購買小三通船票，並請民眾於移民署入出境證照查驗時，主動出示身分證與相關旅行證件，配合查驗。

縣府表示，目前小三通仍有開放對象之限制，本次除了開放金門籍民眾可以當日現場購票外，金門籍居民之非金門籍配偶或直系血親，或非屬上述類別之個案或人道需求者，仍應提前預訂船位。

縣府為優化審核程序，積極與移民署等相關審核單位檢討作業流程，調整登記作業時間，由原本提前3天調整為提前2天訂位(最晚登記時間為開航日前2天的上午11點)。

縣府提醒，有意搭乘小三通航班者，可撥打訂位專線082-371412、315045、320646，或可至金門水頭碼頭浯江輪渡有限公司服務櫃臺訂位，受理時間每日上午9時至12時、下午1時30分至4時30分。