DCB董事長涂醒哲於致詞時分享自身經歷，從醫療到公共衛生，而後任立委制訂衛生政策、修改健保法及傳染病防治法等，接著成為嘉義市長、接任生技中心董事長，橫跨臨床、公衛、政策立法，更成為大健康產業的推手。

安邦生技資深醫學顧問林建廷醫師分享其參與生技新創的心路歷程指出，新生代醫師應培養獨立思考的能力，也要透過基礎實驗或臨床試驗證明自己是對的，而學習爭取資源更是一門重要功課。「Dream big.」，將來引領、改變世界的醫師也許就在這裡。

此次論壇並安排國家生技園區的高儀導覽，包括「生醫轉譯核心共儀」及「台灣小鼠診所」。活動下半場由安邦生技策略長羅浚晅醫師帶來專題演講：「與醫學生有約-多元領域整合，台灣醫療研究與生技產業，一定能發展得很好！」。

羅浚晅醫師認為，新藥開發關鍵是平台整合，包括精準選題、專利布局、財務規劃、投資人溝通等，所以需要更多跨領域的專業人才共同參與。臨床醫療於生技產業發展扮演關鍵角色，藉由提升醫學生們對於醫藥研發乃至整體生技產業的基礎知識，有助於促進學研與產業間的對話。

台經院新興市場中心主任劉名寰博士說明國內產業發展的脈絡及現狀，並剖析生技醫藥產業的現況與發展環境，包括面臨的優勢、機會、劣勢與挑戰。瀚宇彩晶全球業務暨行銷中心胡詠晴經理則表示，安邦生技以提升國人健康、研發創新藥物、建立優質幸福企業為目標，是企業實踐ESG的標竿和最佳典範，也是台灣未來生技發展的必要條件。