立委補選候選人林明溱認為中央制定政策前，未聽取人民的聲音，與現況脫節，才造成農民強烈反彈。（楊靜茹攝）

內政部啟動國土保育計畫，全國的山林、土地重新劃分，南投縣大部分土地被列入國土保育區第1類，其中不乏現在仍在耕種的私有農地，讓農民憂心忡忡，擔憂日後不能耕種無以為計，立委補選候選人林明溱認為，國家應多替人民設想，不該鴨霸強硬，將來入主國醫定會為農民發聲、出一口氣。

內政部推動國土計畫取代區域計畫，日前行文各縣市政府公告國土功能分區圖並確定後，《國土計畫法》將於2025年實施，南投縣超過7成的土地被列為國土保育區，其中近5成被設最嚴格的國土保育區第1類。

農民向林明溱陣營陳情，指他的私有耕地，原本被列為森林區的農牧用地，長期種茶等高經濟作物為生，近期各縣市政府公告國土功能分區圖，才發現私有耕地被畫為國土保育區第1類，「維自然環境狀態，並禁止或限制其他使用」，擔心畫設確定以後將不能耕種。

「中央制定政策前，未聽取人民的聲音，與現況脫節，造成鹿谷鄉、竹山鎮等地農民強烈反彈。」林明溱說，農民長期耕種的茶園被列為國土保育區第1類後，若經確定將無法耕種，這不只發生在南投縣，包含新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、花蓮縣等，全台都有類似問題。

林明溱強調，若他入主國會，絕對會替農民發聲、出一口氣，要求內政部國土計畫有關國土功能分區圖要重新評估，讓農民原本就賴維維生耕種的區域，不能被剝奪。