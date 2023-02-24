在史上最長農曆春節假期於1月底結束後，民眾回歸日常生活節奏，看屋行程也轉趨積極，在年前觀望的房市買氣有回籠跡象，讓2月全台交易量較1月成長46%。永慶房產集團統計：與1月相比，新竹縣市成長62%最多，台北與新北量增幅度也超過五成，分別量增55%與59%，表現相對突出，桃園與台中分別成長48%與44%，台南與高雄則分別量增29%與38%。

若與去年2月同期相比，全台房市交易量減少5%，僅新北、桃園與台南呈現小幅量增，分別成長2%、8%與5%，其餘四大都會區均量縮，台北年減13%，新竹縣市量縮13%，台中減少10%，高雄年減6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年2月有完整的交易天數，相較於去年春節有6天假期落在2月，但今年2月交易量仍呈現年減狀況，顯示市況不如去年熱絡。若排除春節因素影響，將1、2月合併觀察，陳金萍指出，統計1-2月全台交易量較去年同期減少26%。其中新竹縣市、台中量縮最為明顯，超過三成，新竹縣市減少37%，台中量縮31%，桃園年減16%，量縮幅度最小，而台北與新北則分別減少28%與23%，台南與高雄則有27%與25%的減幅，整體而言，今年前二月房市表現遜於去年同期，房市熱度出現明顯降溫態勢。

此外，平均地權條例修法三讀通過，房市外在干擾減少，但猶豫期拉長，反映有意購屋的民眾仍持續保守觀望，觀察七大都會區購屋總價發現，台北市仍以總價1000-2000萬為大宗，新北、桃園與台中熱銷總價帶均為800-1500萬元，新竹縣市則以總價700-1300萬交易最為穩定，台南與高雄則以500-1000萬銷售狀況最好，顯示目前仍以自住型買盤為市場主力。

陳金萍補充，全球升息循環啟動，經濟展望下修，加上兩岸關係充滿不確定性，民眾消費信心受衝擊，也連帶影響對房市後市的看法，即便有購屋意願與需求，因期待房價下修而放緩購屋腳步，但看屋仍積極，觀察年後看屋量仍小幅成長，價格仍是關鍵，部分屋主認清事實，願意讓利出售，縮小買賣雙方對價格的認知差距，促進順利成交，這也是2月房市交易量增的主因。