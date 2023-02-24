你還在為低薪所苦嗎？業務工作薪水成長快速，吸引越來越多年輕人投入，其中，房仲經紀人的成交總價最高，薪資成長無上限，還能學習房產專業，幫助許多人完成買房夢想，永慶房屋經紀人江瑋齡就是其中之一！江瑋齡大方分享了，她入行三年就晉升有房一族的成功心法。

保障收入+一對一師徒制 助年輕人大膽轉職拚高薪

江瑋齡原本在國防醫學院藥品研究所擔任研究助理，不僅工作內容單調、毫無變化，薪資也年年凍漲。她心想，與其等待老闆開恩加薪，不如靠自己爭取、創造高薪！因此江瑋齡在24歲毅然轉入房仲業，由於毫無銷售經驗，願意提供新人「保障收入」與「師徒制」的永慶房屋，成為她轉職的第一志願，讓她不用擔心初出茅廬，沒業績就沒收入，還有學長姐一對一指導，新人不怕沒人帶。

江瑋齡感謝地說，一開始真的什麼都不懂，也不擅長與陌生人聊天，還好有師父及店長手把手的指導，跟我解說服務客戶的方法及成功經驗，帶著我認識商圈及人脈，讓我有效率、快速的上手工作，我才發現，做業務一點都不難，只要保持積極的態度為客戶服務，新人也能成交！

打破「女生不適合當業務」迷思 服務才是成交關鍵

談起入行之前，江瑋齡也曾因為「女生不適合當業務」的迷思而被家人勸阻，但她在永慶房屋的經歷，不僅打破家人對業務的刻板印象，也證明了成交與否，看的不是性別，而是誰能提供最符合客戶需求的服務。而永慶房屋的品牌知名度高，「誠實房仲」的金字招牌更是深植人心，因此深受客戶信賴，讓經紀人不須盲目開發客源，客戶自會上門委託，也讓每一次服務的成交機會非常大。且公司重視團隊合作、培養共戰文化，讓經紀人不用孤軍奮戰，熟悉彼此支援，也使客戶更加信任委託。

江瑋齡還分享了她從業多年的體悟，她指出，無論景氣好壞都有表現相當出色的業務經紀人，因此她將每一次成交視為服務的開始，用心經營人脈、累積服務口碑，讓指名找她服務的委託絡繹不絕，「積極與堅持」就是江瑋齡的成功心法！

永慶房屋保障5萬X12個月 「薪」人生靠自己掌握！

今年是江瑋齡投入房仲業的第16年，從一竅不通的房產素人，到月月能成交的百萬經紀人，選對工作的江瑋齡，在永慶房屋開啟了「薪」人生！不僅在第三年就成功買房，五年前她再買入第二間房，讓父母能從公寓搬進電梯大樓，免去每次進出都要上下樓梯的不便。

江瑋齡也非常慶幸自己沒有浪費了人生最寶貴、精華的時光，如果沒有從事房仲經紀人這十幾年的歷練，很難有機會認識各行各業、數以千計的人脈，打開自己的視野。

2023年永慶房產集團大舉徵才，延續去年新展近240店的強大氣勢，預計今年再新展250店，邁向全台1800店規模！雙北直營區永慶品牌也加碼推出「前12個月每月5萬元」收入保障，提供給2023年12月底前報到的業務新人，不綁約、不扣款，提前離職不會追討，業績沒達雕也能領5萬！搭配彈性工時制度，做業務也能兼顧事業與生活，還有「月月晉升」制度讓加薪不受年資限制，每人每年還有250萬的「幸福成家基金」可以爭取。

江瑋齡分享，她在去年就領到140萬的「幸福成家基金」，再創「薪」紀錄！她鼓勵，只要你有目標、有夢想，一定要給自己一次挑戰高薪、翻轉人生的機會！

江瑋齡(右一)打破「女生不生不適合當業務」迷思，不僅入行3年買房，35歲時再買入第2間房，讓父母能從公寓搬進電梯大樓。（圖/永慶房屋提供）