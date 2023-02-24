英國哈利王子自傳《備胎》（Spare）上市以來，話題不斷。他在書中用了不少篇幅回憶參軍征戰阿富汗的經歷，明確提及自己殺了25名塔利班戰士，招致不少負評，就連出身軍旅的英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也直言，「吹噓殺敵人數」是辜負軍中同袍的舉動。

《備胎》一書已於今年1月上市。哈利提及2007至2008年、2012至2013年二度獲派前往阿富汗作戰經歷，招致英國軍方、國安人士與塔利班政權多所批評。哈利在書中自曝殺敵人數：「我手上的人命有25條。這個數字完全沒有帶給我任何志得意滿的感受，但也沒讓我覺得羞愧就是了。」

英國防相華勒斯23日相倫敦廣播電台（LBC）表示，每一個退伍軍人可以決定自己想談些什麼話題，但「武裝部隊講求的不是殺敵人數」。

英國防相華勒斯出身軍旅，今年一月赴愛沙尼亞軍事基地慰勞派駐當地的英軍。（資料照／路透社）

華勒斯畢業於桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst），從政之前在英軍服勤8年。對於哈利王子在自傳裡大方披露自己殺敵人數，華勒斯不以為然：「自吹自擂殺敵數字，或者談論這類數字……這扭曲了軍隊是以團體作戰的事實」。

英國哈利王子曾二度獲派前進阿富汗作戰。圖為2012年12月在阿富汗英軍基地留影。（資料照／美聯社）

華勒斯指出，前線步兵背後有好幾百人支援，例如位於總部的英國皇家後勤兵團，「重點不在於誰殺得了最多敵人或誰辦不到，我個人認為，如果退伍軍人談起哪個人有什麼作為，這其實會讓其他所有人失望，因為，你立下別人沒有的功績，並不會讓你變成更好的人」。

哈利王子在書中描述戰場殺敵經歷時指出，先進科技讓他能夠精確得知自己殺敵多少，這些死於他之手的塔利班戰士在他眼中有如「從西洋棋盤移走的旗子」，「我受過很好的訓練，讓我把敵軍視為『他者』。某種程度而言，我認為這種淡漠的態度有問題，但我也視之為從軍過程無法避免的一環」。

哈利王子先前在電視談話節目受訪時反駁，書中分享軍旅生涯細節的目標在於「減少（退伍軍人）尋短的人數」。