3月是小麥成熟的季節，大雅小麥產業文化節將於3月4日登場，今年以「兔躍麥豐•卯起來玩」為主題。大雅區農會24日表示，活動已邁向第20年，每年吸引數萬人參與，成功擦亮「大雅黃金麥浪」招牌，今年將擴大舉辦，內容豐富又多元，歡迎大小朋友共襄盛舉。

大雅小麥產業文化節將於3月4日登場，今年以「兔躍麥豐•卯起來玩」為主題，歡迎民眾共襄盛舉。（陳淑娥攝）

大雅農會今於寶興宮前廣場舉辦「小麥產業文化節『兔躍麥豐•卯起來玩』宣傳活動」，小朋友帶來精彩舞蹈揭開序幕。立委楊瓊瓔、大雅農會理事長張明湖、常務監事廖光振、總幹事林國永以及在地里長、台中市農業局、大雅區公所均派員參加。

總幹事林國永指出，小麥產業文化節將於3月4日上午9時在寶興宮前廣場舉辦，今年因應兔年及春季到來，主裝置藝術以小麥兔子熱氣球呈現熱鬧氛圍，如同一場熱鬧豐收嘉年華，同時預告嶄新兔年將揮別疫情。

大雅小麥產業文化節將於3月4日登場，今年以「兔躍麥豐•卯起來玩」為主題擴大舉辦。（陳淑娥攝）

副景裝置藝術內容有麥田地景迷宮及地景裝置藝術布置，活動當天將有小麥知識大會考、各種小麥文創手作、古童玩巡禮、麥文創童玩教學製作及設有台中市各區農會農特產品暨麥鄉在地特色展售等。

此外，活動將結合「農民節表揚大會」，向勞苦功高的農民表達最高敬意與謝意，期待透過表揚，保存傳統農業社會文化，重視農業發展的根本價值。

大雅區農會表示，每年3月是小麥成熟季節，黃金麥浪隨風搖擺，呈現一片金色麥田景象，陣陣撲鼻麥香，令人彷彿置身於歐洲麥田，歡迎民眾蒞臨小麥故鄉賞麥浪。同時呼籲遊客勿踏入麥田拍照，共同維護眼前美景。另外，農會表示，有業者利用農會的邀請函，刻意將3月4日改成3月5日而廣發大眾，在此也提醒大家別上當。