外資現貨賣超80億，期貨淨多單縮減至15,606口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為，賣權OI大於買權OI之差距為9,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股挑戰年線後便拉回整理，待228連假結束過後，台股將打破目前的區間僵局。
台股24日呈現開高走低格局，早盤開高後賣壓便一路湧出，終場台股收在最低位置，成交金額放大至2,870億。台股MSCI調整權重尾盤爆量，電子權值股明顯呈受壓力，台股夜盤仍可以選擇權作避險操作。
外資現貨賣超80億，期貨淨多單縮減至15,606口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為，賣權OI大於買權OI之差距為9,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股挑戰年線後便拉回整理，待228連假結束過後，台股將打破目前的區間僵局。
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