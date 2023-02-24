外資現貨賣超80億，期貨淨多單縮減至15,606口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為，賣權OI大於買權OI之差距為9,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸。

群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股挑戰年線後便拉回整理，待228連假結束過後，台股將打破目前的區間僵局。