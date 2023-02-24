台中市大雅區第6公墓位於車輛行人往來頻繁之處，嚴重影響環境衛生與市容景觀，地方盼盡速遷葬及綠美化。立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢24日會勘，市府允諾明年1月啟動遷葬作業，同年7月，將騰出1.6公頃土地，供建設局進行簡易綠美化。

大雅第6公墓位於昌平路3段與民族路1段路口，銜接人口密集潭子區東寶里及北屯區同榮里，面積約1.6公頃，墳墓總數估計近2000座，於2014年2月1日公告禁葬，依一般風俗民情，禁葬滿7至10年即可遷葬。

大雅第6公墓明年1月啟動遷葬作業，未來將變身為休憩綠地。（陳淑娥攝）

吳呈賢表示，大雅第6公墓當地環境髒亂，周遭隨著工廠及住家不斷林立，人口日益聚集，交通要道旁墳墓佇立，車來人往看見路旁墳墓，難免「毛毛的」，加上掃墓民眾焚燒紙錢，影響空氣品質，應盡速完成遷葬及綠美化。大雅區公所表示，墳墓區雜草叢生，影響附近環境衛生及市容景觀，也阻礙地方整體發展。

生管處處長劉振村指出，生管處將規畫全面遷葬並立即辦理公墓查估作業，並於113年度編列經費1億1800萬元辦理相關事宜，預計遷葬公告期間為2023年3月15日至11月15日共計8個月，2024年1至6月辦理無主墳遷葬、整地及環境整理工程，同年7月完成土地點交，將騰出約1.6公頃面積，供建設局進行簡易綠美化。

楊瓊瓔表示，過去市府已辦理大雅橫山第4公墓遷葬綠化工作，完成後煥然一新，再過兩年，大雅第6公墓土地再利用，將讓墓地搖身變為五彩繽紛的花海，同時搭配體健設施、親子步道等，綠意盎然的全新場域將滿足民眾休憩需求。