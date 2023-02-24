高雄39歲胡姓男子日前在媽祖廟前圍牆吸食K菸，巡邏員警經過時聞到一股K菸味，立即上前盤查，胡男員警前來感到錯愕，得知K菸味太重令員警起疑，胡男只好坦承吸食，辯稱上班前回來媽祖廟沾靈氣求平安，期間吸K菸解悶，當員警逮捕時，胡男還抱怨稱要請假半天跑程序，令員警哭笑不得。全案依《毒品危害防制條例》送辦。

21日上午10時許，保安大隊雄岡中隊員警巡邏行經鳳山區五甲龍成宮(媽祖廟)圍牆旁巷道時，忽然聞到一股刺鼻的塑膠味，員警驚覺是有人在抽K菸，於是經過周邊尋找下，發現胡男坐於機車上正在抽菸，立即上前盤查。

胡男見警方前來，突然一陣錯愕，但得知是員警尋味而來，才知道自己偷抽K菸露餡，胡男只好向員警坦承正在吸食K菸，並從上衣口袋內拿出摻有K他命香菸2支。

據悉，胡男辯稱自己從事水電工，在出工前常會媽祖廟周遭吸取「靈氣」，祈求媽祖保佑平安，在吸收靈氣期間，順便抽根K菸提振一下精神解悶，胡男還將此處視為不會被警察查到吸毒幸運地，顯然媽祖已不再保庇他，隨後胡男逮捕時，還向員警抱怨「待會要請半天假啦！」，令員警哭笑不得，全案依《毒品危害防制條例》，移送高雄地檢署偵辦。

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