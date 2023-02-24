現代人重視健康，「高纖低油」儼然成為健康飲食的代名詞，但醫師表示，膳食纖維應該隨著年齡與身體狀況進行調整，並非坊間認為的「越多越好」，因為過多的膳食纖維會造成脹氣，並且影響蛋白質等營養素的吸收，不利人體健康。

家醫科醫師李思賢在其臉書粉專上表示，適當的膳食纖維是腸內菌的好原料，能夠養出健康的菌叢，以維護人體免疫力，並刺激腸胃蠕動，讓排便順暢；但過多的膳食纖維會造成脹氣、便秘，並且影響其他營養素的吸收，例如蛋白質、礦物質、維生素。

他表示，隨著年紀增長，人體的胃酸分泌會逐漸減少，不利腸道吸收營養素，此時更應注重攝取營養密度高的食物。

李思賢提醒，坊間認為的健康「高纖維、少油」飲食，除了因為太多膳食纖維造成腸胃道不適，也會因為缺乏油脂影響重要脂溶性營養素的吸收，導致營養不良。

營養師吳佳穎也曾表示，因為油脂是身體必需的營養素，可幫助脂溶性維生素吸收、潤滑腸胃道、組成賀爾蒙與細胞膜等功能，缺乏油脂會讓人容易便秘、荷爾蒙失調、增加膽結石風險、缺乏脂溶性維生素、皮膚乾燥無光澤。