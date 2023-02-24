唐榮表示，該公司3月份盤價，304冷熱軋產品維持平盤，316L附價採個別議價辦理，外銷304冷熱軋基價維持平盤。
燁興則表示，煤鐵國際原物料上漲，上游高爐鋼廠持續調漲報價，為反映成本，3月碳鋼盤元盤價調漲500元／噸。因通膨趨緩，不銹鋼盤元客戶庫存已有改善，但終端需求逐漸增溫，考量成本與市場情況，3月不銹鋼盤元盤價304系列持平，316系列因鉬鐵價格仍在高位，以個別議價處理。
繼燁聯之後，另一家上游板類大廠唐榮和不銹鋼盤元大廠燁興24日也開出3月份盤價，其中304系列產品都維持平盤，燁興碳鋼盤元則每公噸調漲500元。
唐榮表示，該公司3月份盤價，304冷熱軋產品維持平盤，316L附價採個別議價辦理，外銷304冷熱軋基價維持平盤。
燁興則表示，煤鐵國際原物料上漲，上游高爐鋼廠持續調漲報價，為反映成本，3月碳鋼盤元盤價調漲500元／噸。因通膨趨緩，不銹鋼盤元客戶庫存已有改善，但終端需求逐漸增溫，考量成本與市場情況，3月不銹鋼盤元盤價304系列持平，316系列因鉬鐵價格仍在高位，以個別議價處理。
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