唐榮表示，該公司3月份盤價，304冷熱軋產品維持平盤，316L附價採個別議價辦理，外銷304冷熱軋基價維持平盤。

燁興則表示，煤鐵國際原物料上漲，上游高爐鋼廠持續調漲報價，為反映成本，3月碳鋼盤元盤價調漲500元／噸。因通膨趨緩，不銹鋼盤元客戶庫存已有改善，但終端需求逐漸增溫，考量成本與市場情況，3月不銹鋼盤元盤價304系列持平，316系列因鉬鐵價格仍在高位，以個別議價處理。