42歲工程發包商江先生無心血管疾病史也不抽菸，日前晚間聚餐後突然胸悶、冒冷汗緊急送醫，診斷為心肌梗塞引起之急性心律不整（心室顫動），經會診心臟科醫師，打通阻塞的冠狀動脈之左前降枝且放置支架，成功救回一命，但江先生回想起來仍心有餘悸，直呼「嚇壞了」。

衛福部台中醫院急診室主任陳大中指出，近幾年心肌梗塞有年輕化趨勢，推測與飲食西化、肥胖、運動不足、高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病未控制有關，提醒年過40歲的「中生代」對自身健康狀況多加警覺，做好飲食控制、多運動，仍是預防心肌梗塞的最佳方法。

回顧江先生的案例，陳大中表示，患者送至急診室時，心電圖與心肌酵素皆正常，也未有主動脈剝離的狀況，但因症狀未解除，堅持讓他留院觀察，3小時後患者突然抽搐、意識不清，立即給予心臟電擊才恢復意識。此時急診室確認患者急性心律不整，通知心臟科醫師診治，發現患者冠狀動脈左前降枝阻塞，經打通後放置支架，才成功恢復健康。

陳大中表示，心肌梗塞導致的心室顫動非常容易引起猝死，它會讓心臟不規則跳動，無法有效率地將血液帶到全身，等於讓全身缺氧，若未把握短短的5至10分鐘進行急救，就有可能死亡，「還好當時患者人在急診室，若在院外就危險了」。

江先生表示，發病前幾天他只覺得肩頸非常痠麻，之前也有類似症狀，由於當時工作繁忙，忽略了這個警訊，未料過幾天就發病。「其實我生活很單純，也幾乎不抽菸，只是因為忙比較少運動，吃也比較沒有注意，沒想到自己才42歲，竟然會得心肌梗塞」，回想起來仍心有餘悸。

陳大中也提醒，江先生警覺性高，不舒服盡早就醫，才能及時診治，建議若患者一時未診斷出病因，但胸痛、胸悶等症狀卻未解除，最好還是多留院一段時間，別急著離開，以免錯失心血管治療的黃金時期。