幽默感不僅能為生活添加樂趣，甚至還可讓工作更順利，日本神奈川大學大島希巳江教授曾對人壽保險業務員做調查，發現業績若是越好，運用幽默的能力就越高。《搜狐網》近日分享3個幽默感最高的星座，他們無論到哪裡都很受歡迎。

1、射手座

射手座熱愛自由，詼諧作風常讓周圍朋友開懷大笑，無論日子多辛苦，他們始終保持微笑，希望生活能多一點歡樂，也希望將快樂分享給身邊的人，若心情不好時，他們會自己消化負面情緒，幽默感十足，無論走到哪裡都很受歡迎。

2、雙魚座

雙魚座總是少一根筋，所以時常做出搞笑的事，逗得身旁朋友捧腹大笑，不過剛認識他們時，會覺得雙魚座不愛說話，只是因為他們比較慢熟，相處久了自然會發現雙魚可愛處，而且想法天馬行空的他們，時常能想出詼諧又有趣的故事逗朋友開心。

3、天蠍座

天蠍座給人高冷的印象，但他們其實是性格內向，遇到陌生人會比較安靜，不過相處久了會發現，天蠍座很有個人魅力，非常有想法，有自己的處世原則，總是能提出耳目一新的見解，所以不會給人無聊的感覺，跟他們相處總是有新體驗。