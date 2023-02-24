桃園市長張善政規畫擴大對40歲以上、具職業暴露等相關疾病史、家族史等高風險族群，提供2.5萬名免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務，3月起開放符合資格的民眾申請，適用對象領先全台；副市長王明鉅則表示，這是張市長競選時提出的政見。政客爽粉專不禁喊，這個男人太狠了！又兌現一個政見。有網友也認為，「善哥真的很威猛！」、「未來黑馬」。

政客爽今（24日）在臉書粉專表示，這個男人太狠了！又兌現一個政見。謙虛哥張善政宣布要擴大桃園癌症篩檢，這是繼代理教師全年聘期後，又一個領先全台的政策。

該粉專更指出，過去國健署補助只侷限在有肺癌家族史與重度吸菸史50歲以上的民眾，現在桃園市政府宣布只要「40歲以上」、設籍桃園就可以做免費肺癌篩檢。讓他不禁說，當初讓醫師王明鉅出任副市長，真的是正確選擇。

網友紛紛表示，「張市長善政連發讚不絕口」、「張市長把錢用在老百姓真正的需求上，一定要給讚，比起亂花錢蓋豆腐渣工程和剪綵，真的高下立判！」、「這是德政，為市民健康把關」、「蠻喜歡這種政治人物的，就默默做事，嘉惠百姓，但是自己不會張揚，很棒，桃園民眾有幸」、「張市長團隊，謝謝您們。錢用在市民身上，而不是蓋一些虛有其表的豆腐渣工程。」、「張市長有你真好」、「很感動，加油啊善伯！以身為桃園人為榮」、「張市長：早安！辛苦您了有你是桃園最大的福氣」、「給站在平民百姓立場的縣市首長，大大的一個讚！加油！」

也有網友認為，「理工科出身就是不一樣，實事求是！」、「善哥真的很威猛！」、「雖是市長，卻是院長高度」、「說到做到，不打空白支票」、「選了一位好市長！」、「太好了，希望每個縣、市跟進」、「身在桃園的我真與有榮焉」、「未來黑馬」、「好棒棒，桃園市民的福氣」。