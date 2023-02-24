高雄市政府毒品防制局為能讓毒品防制工作與醫療專業領域密切結合，融合醫療專業及戒毒輔導實務，與醫院合作PGY1醫師的社區醫學訓練，培養杏林毒防生力軍，從毒防局成立以來已辦理20梯次，已有69名PGY1醫師完成受訓，期待醫師們在未來的醫療臨床工作上，成為第一線防制藥物濫用的重要毒防夥伴。

3位不分科住院醫師參加毒防局辦理的「施用第三、四級毒品危害講習課程」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

毒防局協助代訓聖功醫院的PGY1（醫師畢業後一般醫學訓練計畫）醫師，安排「物質濫用疾患課程」，昨有3位不分科住院醫師參加毒防局辦理的「施用第三、四級毒品危害講習課程」，了解新興毒品態樣、個案對毒品的想法與藥癮個案輔導服務之實務模式，也是促進醫師在未來醫療臨床工作上對於藥癮者的敏感度與掌握適切醫療服務，期盼3位醫師成為第一線防制藥物濫用的重要毒防夥伴。

PGY1醫師受訓後表示，藉由課程提升自己對毒品防制的「敏感度」，深度觀察藥癮者染毒因素及想法，有助醫療臨床實務的判斷及適切的醫療協助，並與精神科、成癮科、毒防局等多元專業單位連結提供相關資源。

從毒防局成立以來已辦理20梯次，已有69名PGY1醫師完成受訓，毒防局長林瑩蓉表示，每位醫師已有豐富紮實的醫學訓練，若是能加強醫師對藥癮戒治先備知識，有助於醫療臨床工作警覺病患有藥物濫用情事，積極減害、避免初犯、預防再犯。

尤其毒防局也推動對藥癮者住院戒癮治療及孕產婦優生保健的全國唯一加碼補助方案，並與高雄少年及家事法院合作，提供司法少年戒癮門診掛號費全額補助，希望鼓勵藥癮者尋求戒癮治療，提高戒癮動機，維護下一代的安全健康，減少藥癮新生人口。

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