南投縣20家企業舉行好書文具捐助活動，商請書店14日提早1小時營業，提供土城、坪頂、平林、雙冬共4所國小，共133學生到書局選購自己喜愛的書籍文具，24日南投縣縣長許淑華還親自陪學童一起挑選好書，欣慰看到孩子們都事先做好功課，提醒「知福惜福認真學習，別忘了分享自己的好書」。

彰明電子去年號召同仁捐款做公益，提供弱勢學童每人800元採購喜愛書籍及文具，並推廣閱讀，其善吸引在地19家企業響應加入公益行列，贊助市郊4所國小、133名學生搭遊覽車到草屯鎮市區1日遊，除逛書店買好書、文具或禮品，還能享用麥當勞等餐點。

許淑華指出，感謝各界關心教育，希望未來透過這樣細緻小愛的散播，一步步讓大愛的善力遍布南投縣每個角落，她欣慰看到孩子們都事先做好功課，選購喜愛的童書或繪本，相信孩子們透過自己選購好書和閱讀好書的過程，都能受惠獲益，也特別提醒孩子們知福惜福認真學習，更不要忘記和同學分享自己的好書，多元閱讀拓展視野。

雙冬國小校長蘇裕祿說，新課綱強調核心素養教育，將生活情境融入教學，因為學校位處偏遠，有些學生甚少有機會到大型書店，藉由這次活動請老師教孩子事前擬定「採購清單」，還能融入數學計算及正確理財觀念，並學會感恩，有朝一日也能回饋社會。

贊助活動的善心企業指出，非常認同「積沙成塔、小愛轉大愛」的公益理念，雖然提供給每個孩子的金額不多，最重要的是傳達一份善念，為了鼓勵孩子閱讀，規定每人至少要選購1本書，其餘的才能選購自己喜愛的文具禮品，讓學生開心迎接新學期，學習更有動力。