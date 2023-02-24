漁業署今天證實我國高雄籍「聯昇發」漁船（CT4-2896）於印度洋公海作業期間失聯，並已尋求該海域鄰近國家協助搜救，同時協調於附近海域作業我國籍船隻就近協尋。

漁業署表示，漁業署漁業監控中心於昨天下午接獲「聯」船船方家屬通報，自2月21日起即無法與「聯」船取得聯繫，漁業署隨即洽請外交部及國家搜救指揮中心尋求該海域鄰近國家協助搜尋，漁業署並同時協調失聯海域附近「安OO號」等7艘我國籍漁船前往協尋。

漁業署說明，「聯」船係經許可赴印度洋海域作業漁船，船上計有16名船員，分別為1名臺籍船員及15名印尼籍船員。「聯」船於2022年10月7日自模里西斯路易士港出港作業，船方家屬於今年2月23日上午，尚與漁業署聯繫「聯」船海上轉載相關事宜，惟至當日中午，船方家屬再次聯繫漁業署，表示船隻失聯。漁業署進一步查證，「聯」船船位回報器（VMS）自動回報至2月19日12時，續由船方以書面回報船位至2月22日0時，惟至23日船方家屬向漁業署通報與「聯」船失聯。

漁業署將持續關注本案發展，密切與船方家屬、外交部、國家搜救指揮中心及於附近海域協尋作業船隻保持聯繫，以提供船方協尋情況資訊及最及時協助。