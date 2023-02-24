證交所統計，台股今天發行量加權股價指數收盤為15,503.79點，周漲24.09點、漲幅0.16％。產業別指數方面，漲幅以觀光類指數上漲5.65％最大，跌幅以其他電子類指數下跌1.45％最大。
本周集中交易市場總成交金額為1.22兆元，全體上市股票成交值為1.56兆元，股票成交量週轉率為2.04％。
各產業成交值前三名為：半導體類3,789.62億元，占全體上市股票交易金額32.77％、電子零組件類999.21億元，占全體上市股票交易金額8.64％、航運類818.84億元，占全體上市股票交易金額7.08％。
成交量週轉率前三名產業為：觀光類13.64％、電機機械類8.09％、資訊服務類7.75％。
累計今年年初開盤迄今共31個交易日，集中市場總成交值為6.58兆元，市場日均值為2,122.24億元，股票成交量週轉率為10.33％，股票日平均成交量週轉率為0.33％。
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