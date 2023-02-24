上銀去年第四季合併營收55.92億元、營業利益5.15億元、淨利歸屬母公司4.59億元、EPS為1.24元。去年合併營收293.15億元、營業利益55.72億元，淨利歸屬母公司44.79億元，EPS為12.98元，改寫歷史第三高。

上銀24日董事會每股配發現金股利5.50元，是歷年配發現金股利最佳一次，現金股利配發率33.05％、以24日收盤價251.0元計算，現金殖利率2.19％。

大陸防疫解封後，農曆年後，上銀大陸接單有回升的跡象，目前滾珠螺桿及線性滑軌在手訂單能見度回升至二個月，大型線性滑軌在手訂單能見度超過三個月，上銀預估大陸市場2月需求會比農曆年前好一點。

多家美系及歐系外資看好大陸防疫政策鬆綁，大陸自動化產業設備需求將回溫，第二季起，帶動上銀、亞德客-KY等自動化族群訂單增長，早在董事會前，已修正對上銀投資評等為「買進」、目標價上調從295～360元不等。