開標結果最低得標價格81元，最高得標價格105元，得標加權平均價格82.94元；另依相關規定，長榮航太競價拍賣最低承銷價格為57.63元，此次辦理公開申購價格為68元，3月2日～6日為公開申購期間；3月8日為公開抽籤日，預計3月14日上市。

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