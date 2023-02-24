長榮航太（2645）初次上市普通股股票承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理。今（24）日進行競拍結果，得標加權平均價格82.94元，將以每股68元辦理公開承銷申購，以今日在興櫃收盤均價94.99元來看，若投資人抽中，每一張可望有近2.7萬元、近四成的套利空間。長榮航太此次IPO，共辦理競價拍賣股數14,800仟股，公開申購股數為3,700仟股。此次競拍參與投標之投標單筆數計6,307筆，合格標單共6,034筆，以美國標決定競價拍賣得標價格，今天於證交所經由公開完成電腦開標，並全部順利拍賣完成。