仁寶發布新聞稿說明，為響應ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展，仁寶攜手客戶與合作夥伴，推出5G OPEN RAN節能專網解決方案，協助企業持續達成減碳目標。

仁寶發表的4T4R 5G ORU小基站及5G OCU/ODU解決方案搭配Inline加速卡，提升天線配置，功耗較低，並增加數據傳輸速率和準確性，可滿足5G網路對更高容量與更廣覆蓋範圍的需求。

仁寶智慧型裝置事業群副總經理梁志賢說，仁寶全力發展符合O-RAN（開放無線接取網路）規格的5G基站產品，攜手合作夥伴，提供端到端5G O-RAN一站式解決方案，目前已落實於智慧醫療、智慧工廠、智慧展演等應用上。

仁寶自2020年起發展5G智慧應用解決方案，並推出5G小基站、5G通訊模組、5G無線網路分享器及5G智慧穿戴裝置等產品組合。今年將擴大5G應用於智慧展演領域，例如與高雄市政府和經濟部合作的5G MR無人機競賽，選手戴上虛擬實境（VR）頭盔，可進行夜光LED無人機競速，觀眾則可以透過混合實境（MR）頭盔從多視角觀賞賽事。