另外，台灣大24日召開董事會，討論與台灣之星合併案，外傳董事會通過授權公司經營團隊協商台灣大換股比例，擬由原本0.04508股調整為0.0326股普通股，調整後合併購金額由282億元變197億元，砍價約85億元，但尚未將配發股利部份核算進去，因此，實際砍價金額可能再做調整。

另外，針對NCC核准合併案要求歸還10MHz頻譜一事，林之晨說，台灣大將研究是否進行行政救濟。