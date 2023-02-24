另外，台灣大24日召開董事會，討論與台灣之星合併案，外傳董事會通過授權公司經營團隊協商台灣大換股比例，擬由原本0.04508股調整為0.0326股普通股，調整後合併購金額由282億元變197億元，砍價約85億元，但尚未將配發股利部份核算進去，因此，實際砍價金額可能再做調整。
另外，針對NCC核准合併案要求歸還10MHz頻譜一事，林之晨說，台灣大將研究是否進行行政救濟。
台灣大（3045）24日召開法說會，外資法人聚焦提問合併台灣之星進度，總經理林之晨表示，雙方尚在協商價格中，希望很快就有好消息分享。
另外，台灣大24日召開董事會，討論與台灣之星合併案，外傳董事會通過授權公司經營團隊協商台灣大換股比例，擬由原本0.04508股調整為0.0326股普通股，調整後合併購金額由282億元變197億元，砍價約85億元，但尚未將配發股利部份核算進去，因此，實際砍價金額可能再做調整。
另外，針對NCC核准合併案要求歸還10MHz頻譜一事，林之晨說，台灣大將研究是否進行行政救濟。
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