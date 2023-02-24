嘉蘭尼克森（Garland Nixon）日前曝光美國總統拜登「毀滅台灣計畫」，在台灣迅速引發熱議，我國外交部23日更是大動作回擊，指稱他是俄羅斯官方通訊社在華盛頓的記者。對此，尼克森回應，「台灣政府有點偏執妄想症發作了」。

尼克森在本月16日在推特發文表示，據自己白宮內線透露的消息，拜登在被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，竟答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」，隨後在台灣引發軒然大波。

我外交部甚至駁斥，尼克森是「俄羅斯代理人」，是非正常可靠的消息來源。但據領英公司（LinkedIn Corp.）的履歷顯示，尼克森在華府擔任「WZHF-AM」周五黃金檔期電台主持人已有超過16年的時間，並多次出席美國國家公營電視台的政論節目。

有網友將外交部的說法轉到尼克森推特，他回應「看著烏克蘭變成平地，台灣政府有點偏執妄想症發作了」。同時他更諷刺，台灣政府正在把國民放到兩個核武大國的核爆點中央，「真的是一個關心人民的政府」，並質疑台灣有沒有看到拜登在烏克蘭的作為。

美國網友看到尼克森的發文後，則表示「台灣一些鐵桿分裂主義者認為美國將台灣視為第二個烏克蘭；但事實是，美國實際上將台灣視為第二個北溪」、「有趣的是，大多數台灣人都不願意像烏克蘭人那樣打架；他們希望他們的美國爸爸派遣特種兵來抵禦中國人」、「不，他們是看起來以為『美國會支持我們』」。