中市警二分局日前獲報，以38歲張姓男子為首的暴力討債集團不法情資，立即成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦，經2個月追查，一舉搗破集團據點，於北屯區1棟民宅緝獲包含首要跟成員共5人，全案依組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市政府警察局第二分局接獲40歲賴姓被害人因新台幣120萬債務糾紛，遭暴力討債集團以電擊棒電擊等方式恫嚇，並遭強逼簽立本票；另名42歲林姓被害人則是委託張嫌協助追討債務，卻反遭以糾眾脅迫、言語恫嚇等手段，強索20萬元之工作費。

中市警二分局與清水分局等單位立即共組專案小組，報請台中地方檢察署指揮偵辦；警方偵辦期間發現該集團不斷變換據點，經專案小組2個月餘堅持不懈的努力，見時機成熟，一舉搗破集團據點，於北屯區1棟民宅查緝首要張姓嫌犯及集團成員等5人到案，並查扣本票、開山刀、空氣槍、棍棒、電擊棒及手機與等證物。

警方發現該集團幹部以「國有國法、家有家規」律定成員違反各項規定之懲罰，藉此管理集團成員，另查扣本票、開山刀、空氣槍、棍棒、電擊棒及手機與等證物。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

過程中警方還發現，該集團幹部以「國有國法、家有家規」律定成員違反各項規定之懲罰，藉此管理集團成員，但仍難逃法網，警方破獲該具組織化的暴力討債集團，還給市民安穩的生活環境；全案依組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

中市警二分局分局長楊川表示，將持續掃蕩不法分子，展現打擊暴力犯罪之決心，也秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，針對幫派暴力分子所衍生犯罪，全面嚴辦刨除。