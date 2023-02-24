受到氣溫、禽流感影響，近期台灣出現缺蛋危機，蛋價高漲又缺蛋，然而，就有名男子不慎將蛋商送來的一箱蛋打翻，黃色蛋液流滿地，非常苦惱要如何像老闆解釋；對此，網友看見後驚呆「你把黃金撒地上了」、「完了！蛋商都平均分配，你要多叫還沒有。老闆要哭了」，不過也有網友傳自己把蛋打翻照片，想辦法要安慰原PO別這麼難過。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並傳1張照片，他提到今天蛋商送來一箱蛋，但是自己手殘，不小心將這一箱蛋打翻，哀怨的表示「我該怎麼跟老闆交代」；從原PO上傳的照片可見，整箱蛋摔落地面，超過半數的蛋摔破，蛋殼破碎流出黃色的蛋液，損失慘重。

有名男子不慎將蛋商送來的蛋打翻，苦惱著要如何和老闆交代，好心網友也PO出自己照片紛紛安慰他。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友驚呼「這手殘的代價有點高」、「完了！蛋商都平均分配，你要多叫還沒有。老闆要哭了」、「蛋蛋的哀傷」、「為什麼要撒錢」、「你應該馬上立刻讓老闆找不到你」、「全部買回去老闆不會生氣」、「你把黃金撒地上了」、「你是來亂的吧！你知道現在雞蛋很缺嗎？」、「在店門口貼告示：本店今天雞蛋已經全部賣光，請明天再來買」。

另外也有網友傳自己照片安慰原PO「嗯，你好多了」、「你這個小條的而已沒關係」、「沒差吧！只是另一種財富自由」、「白色的還好，紅色的比較貴」、「前幾天我很傷心，但現在我釋懷了許多」。