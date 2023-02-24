臉書粉專「Taiwan ADIZ」24日下午發文稱，北部空域「不明氣球」現蹤，傳出新竹基地幻象戰機緊急升空攔截，引發熱議。對此，空軍司令部回應，今下午北部空域偵獲空飄氣球，隨即轉用在空機實施查證，初步研判為氣象科研用途，持續監控至目標消失。
針對媒體報導「北部空域不明氣球現蹤，幻象戰機緊急升空攔截中」乙情，空軍司令部今(24)日表示，今日下午偵獲北部空域空飄氣球乙顆，本部隨即轉用在空機實施查證，初步研判為氣象科研用途，後續將持續監控至目標消失；另因可能影響飛航安全，亦同步通報民航管制單位，提醒在空航機注意。
空軍司令部強調，對於臺海周邊空域狀況，本軍運用聯合情監偵作為，均能充分掌握，適切應處，本軍將持續保持嚴密警戒，以確保空防安全。
臉書粉專「Taiwan ADIZ」24日下午發文稱，北部空域出現不明氣球，直徑約3公尺，新竹基地幻象戰機緊急升空攔截中。
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