行政院長陳建仁、陸委會副主委李麗珍近日先後表示，「九二共識」就是一個中國、「一國兩制」；大陸對「九二共識」的定義是」同屬一中、謀求統一、接受「一國兩制」」，台灣人民沒辦法接受，呼籲大陸在不設政治前提下溝通。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（24日）發布答記者問稱，兩者概念有明顯區別，民進黨一些政客一再張冠李戴、混淆視聽。

朱鳳蓮表示，「九二共識」是1992年大陸海協會與台灣海基會受權達成的各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，明確界定了兩岸關係的性質，是推動兩岸關係和平發展的共同政治基礎。

朱鳳蓮表示，「一國兩制」是國家統一後的制度安排。「一國兩制」的提出遠早於「九二共識」。在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，充分吸收兩岸各界意見和建議，充分照顧到台灣同胞利益和感情。

朱鳳蓮指出，「九二共識」與「一國兩制」是有明顯區別的兩個概念，民進黨一些政客卻一再張冠李戴、混淆視聽，企圖欺騙台灣輿論、誤導廣大台灣同胞，為其否認「九二共識」、破壞兩岸關係尋找藉口、開脫責任。