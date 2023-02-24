台中市政府警察局局長李文章為了解地方意見及慰勉基層同仁辛勞，24日上午親自拜訪太平區4位市議員及地方重要仕紳，聽取地方的意見及對警政之建言，並闡述上任以來提出的「73328」警政工作策略，希望透過意見交流及互動達到雙贏局面。

台中市政府警察局局長李文章24日上午親自拜訪太平區4位市議員及地方重要仕紳，聽取地方的意見及對警政之建言。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局太平分局分局長蔡慶星表示，「73328」警政工作策略涵蓋警察工作宗旨，以治安、交通及為民服務之主軸，恪遵警察風紀也是警紀核心所在。太平警分局目前除加強掃黑、肅槍、緝毒、掃黃、掃賭、打詐、肅竊外，交通是太平地區重要的施政目標，另，持續發掘弱勢、急難紓困積極推動等為民服務工作都是當前的重點方向。

太平警分局目前針對治安、交通及為民服務等方面實施許多創新政策，譬如為打擊山區不法，與太平區農會產銷班等建立「警農聯防機制」；針對10大肇事路口分析事故肇因，透過改善交通工程、宣導交通安全、精準執法取締，期盼降低交通事故發生；主動噪音車輛之稽查及通報機制及研議長龍路沿線設置區間測速照照相之可行性等。

李文章表示，太平區為全市第2大行政區域，人口將近20萬人口，治（交）安勤務也日趨加重，感謝各級民意代表提供寶貴意見，也對分局在轄區治安上的用心表達肯定，期勉持續精進，全力為台中治安打拚。