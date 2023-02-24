明天起就是228連假，今（24）日是連假前1天上班日，高公局表示，西部國道路網於下午16點後車流逐漸增加，又逢下班車潮，都會區路段如雙北、桃園、新竹、台南及高雄等國道車多壅塞。截至17點，國道交通量70.5百萬車公里，預估今日交通量110百萬車公里。

連假國道交通措施。(高公局提供)

明日是連假首日，高公局預估國道交通量120百萬車公里，是年平均平日88百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，是年平均平日的1.5倍，相關疏導措施包括：5至12點封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、0至12點封閉國5石碇及坪林南向入口、6至12點西部國道南向高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判明日重點壅塞路段包括：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等7路段。

西部國道南向建議6點前或12點後出發；國5南向用路人建議5點前或17點後出發，若仍需明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發，節省寶貴時間。