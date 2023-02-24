海牛採蚵是彰化第一個以產業登錄的無形文化資產，目前芳苑海牛僅剩12隻，未來希望讓海牛文化能永續傳承，彰化縣政府舉辦海牛文化節已邁入第5年，逐年打響名頭，24日在芳苑鄉普天宮擲筊，縣長王惠美擲出6個聖筊，擇定在5月28日登場。

彰化縣政府舉辦海牛文化節，24日在芳苑鄉普天宮擲筊，縣長王惠美擲出6個聖筊，擇定在5月28日登場。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美表示，俗諺「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，番挖即為芳苑舊地名，芳苑曾經繁華一時，海牛採蚵至今已有三百餘年了，2016年成為彰化第一個以產業登錄的無形文化資產，地方還成立海牛學校，今年舉辦海牛文化節，持續以國際交流為主，希望國際友人一起來參與拜媽祖、體驗海牛文化，到芳苑海空步道觀賞潮間帶景觀，欣賞彰化之美。

彰化縣政府舉辦海牛文化節，24日在芳苑鄉普天宮擲筊，縣長王惠美擲出6個聖筊，擇定在5月28日登場。（吳敏菁攝）

芳苑鄉長林保玲表示，海牛文化節，結合芳苑海空步道、媽祖廟及在地的產業文化，讓全世界看見芳苑的文化資產。

彰化縣政府舉辦海牛文化節，24日在芳苑鄉普天宮擲筊，縣長王惠美擲出6個聖筊，擇定在5月28日登場。（吳敏菁攝）

普天宮副主委許清安表示，非常感謝縣府每年投入許多經費舉辦國際海牛文化節，使觀光更加蓬勃發展，讓更多遊客來芳苑，促進地方經濟發展。

彰化縣政府舉辦海牛文化節，24日在芳苑鄉普天宮擲筊，縣長王惠美擲出6個聖筊，擇定在5月28日登場。（吳敏菁攝）

農業處表示，潮間帶牛車採蚵已瀕臨滅失的危機，目前芳苑海牛僅剩下12隻，為保護「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化及維持傳統漁法並展現芳苑沿海地區特有漁村特色，彰化縣芳苑鄉海牛觀光協會於2021年成立，繼續培育更多海牛。

海牛文化節活動有牛車踩街嘉年華、鐵馬探索之旅、潮間帶生態體驗和市集，引領深入漁村多采風貌，搭乘牛車踩著浪花、海中央品鮮蚵等，讓海牛文化能永續傳承。