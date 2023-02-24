大陸財政部部長劉昆24日以視訊方式出席，在印度班加羅爾舉行的二十國集團（G20）財長和央行行長會議。劉昆表示，G20應為全球經濟復甦和增長提供動力；應積極為發展中國家發展融資訴求尋求解決方案，重點督促發達國家儘快兌現氣候資金承諾。大陸財政部副部長王東偉也陪同參會。

大陸財政部網站顯示，劉昆指出，發展不平衡是世界各國面臨的最大挑戰。中國加大全球發展倡議落實的投入，為增加國際發展資源作出了貢獻。G20應推動各方多管道動員更多發展融資，為全球經濟復甦和增長提供動力。

劉昆認為，各方應公平、客觀、深入分析債務問題成因，全面、系統、有效解決債務問題。國際金融機構和商業債權人應按照「共同行動、公平負擔」的原則，借鑒歷史經驗，實質性參與債務處理。

劉昆還呼籲，G20成員應積極為發展中國家發展融資訴求尋求解決方案，重點督促已發展國家儘快兌現氣候資金承諾。同時應堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，堅持以人民為中心的發展思想，在發展框架內推進應對氣候變化合作。

劉昆表示，重視基礎設施在經濟社會發展的作用。G20財金管道要充分發揮凝聚共識和動員資源的作用，平衡推動公共部門、私營部門以及多邊開發機構加大全球基礎設施投融資。

根據議程安排，此次會議為期兩天，會議首日主要就全球金融架構、可持續金融、基礎設施和金融部門等相關議題進行討論；2月25日將討論全球經濟、全球衛生、國際稅收等相關議題。